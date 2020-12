Il Winter Blues dei bambini

Arriva l'inverno ed i bambini si incupiscono. Non tutti e nemmeno regolarmente, per fortuna, ma ad alcuni accade. Con l'inizio della stagione più fredda l'umore di piccoli cambia ed aumenta il loro senso di stanchezza: sono questi i primi segnali del Winter Blues dei bambini, ossia quella sensazione di malessere e di malumore diffusi che non sembrano avere cause specifiche, ma che prostrano i bimbi nel cattivo umore costante. Indagare, per capire cosa c'è che non va, è indispensabile soprattutto per evitare che un disturbo passeggero possa cronicizzare e trasformarsi in qualcosa di più serio. Episodi spiacevoli o traumatici, che si verificano in inverno, possono essere causa del malumore ciclico coincidente con la stagione. Una reazione inconscia dagli effetti evidenti, sulla quale bisogna lavorare insieme al bambino coinvolto, per aiutarlo a riconoscere le proprie emozioni e, così, imparare a gestirle.

Si scongiura, in questo modo, anche il rischio che il winter blues diventi Seasonal Affective Disorder (SAD... che in inglese vuol dire triste!). Questo disturbo, che interessa circa il 10% della popolazione mondiale, è una vera forma di depressione stagionale che si manifesta con sonnolenza, malessere, scarsa socievolezza, desiderio di carboidrati ed aumento ponderale. Anche per la SAD non esistono cause conosciute, e gli esperti concordano con i risultati della ricerca Seasonal Affective Disorder: An Overview of Assessment and Treatment Approaches che ricondurrebbero l'origine del problema alle variazioni dei livelli di melatonina ed ai cicli del sonno. Distinguere tra Winter Blues e SAD è fondamentale, quindi, anche per ricorrere alle soluzioni più appropriate.

Come intervenire contro il malumore invernale dei bambini? Prima di tutto bisogna tenerli al sole il più possibile, ben coperti perché fa freddo ma all'aria aperta a giocare, impegnati in una serie di attività che li coinvolgano e li distraggano. Importante anche favorire la loro socializzazione mantenendo i contatti ed il tempo trascorso con i compagni e gli amichetti. In casa, poi, è preferibile organizzarsi con attività indoor: giochi, pomeriggi in compagnia, letture di gruppo, lavoretti, insomma qualsiasi cosa che impedisca al bambino di scivolare nell'inspiegabile e soffocante malumore. E quando è ora di dormire, bisogna accertarsi che il pargolo lo faccia bene ed abbastanza.

TMT (ti.mamme team)

