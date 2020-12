Bambini e cartoons: un legame da sfruttare

Tutti i bambini guardano i cartoni animati. Qualcuno anche troppo. E questa abitudine, che accomuna tutte le generazioni di pargoli, fondamentalmente non è pericolosa, a patto che, come sempre, i genitori controllino e regolino l'attività. Quindi vietato lasciare i propri figli parcheggiati a guardare per ore personaggi animati che fanno cose e vivono avventure. Il tempo dedicato ai cartoons non deve essere illimitato, ma deve essere di qualità, per non vanificarne gli effetti positivi. Perché guardare i cartoni animati ha davvero ricadute positive sul comportamento dei più piccoli ed anche negative, come è facile immaginare. Guardare cartoni animati violenti, per esempio, peggiora i comportamenti aggressivi, come evidenzia una ricerca del Department of Community Medicine, M.G.M. Medical College" Indore, Madhya Pradesh (India).

Lo stesso studio, condotto su 200 bambini tra i 5 ed i 15 anni, per 4 mesi ha rilevato che oltre il 60% di loro imita le acrobazie dei personaggi dei cartoons. Più confortanti i risultati positivi evidenziati dalla ricerca: il 73% dei pargoletti ha migliorato la sensibilità verso gli altri. Anche i ricercatori dell'università spagnola UPV/EHU dei Paesi Baschi hanno studiato le conseguenze dei cartoons sui bambini, mostrando loro episodi con e senza struttura narrativa. I giovani spettatori del primo tipo facevano un resoconto della puntata lungo e particolareggiato, al contrario di chi aveva guardato una puntata prima di narrazione. Entrambe le tipologie di cartoni animati, comunque, risultavano validi per la distinzione tra valori e controvalori.

