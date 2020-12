Le qualità di frutta e verdure di dicembre

I prodotti di stagione hanno sempre il valore aggiunto di far bene all'ambiente oltre che alla nostra salute. La maturazione naturale legata alla stagionalità locale, infatti, garantisce proprietà nutrizionali eccellenti e non peggiora l'inquinamento ambientale perché riduce i lunghi viaggi di trasporto. tra la frutta e la verdura tipiche del mese di dicembre, ci sono prodotti di uso abituale. Primi fra tutti i cavoli che hanno poche calorie, ma sono ricchi di fibre, ferro, calcio e vitamine C, E e del gruppo B. I cavoli, inoltre, hanno eccezionali qualità curative e nutrizionali e le loro proprietà più importanti sono legate al sulforafano che contengono e che li rende ottimi nella prevenzione di alcuni tipi di tumore.

I folati ed il beta-carotene presenti nei cavoli stimolano il sistema immunitario e contrastano raffreddore e tosse. Secondo alcuni studi recenti, inoltre, i cavoli contengono anche la luteina, una sostanza antiossidante che utile a proteggere la retina dall'invecchiamento. A dicembre poi si trovano le verze che, oltre alle proprietà antitumorali, vantano caratteristiche curative contro l'ulcera allo stomaco ed antibatteriche; i porri che sono idratanti e disintossicanti e hanno proprietà diuretiche e lassative. Sono inoltre ricchi di flavonoidi, vitamine e minerali e sono dei validi antiossidanti. I ravanelli hanno doti depurative e diuretiche, ottimi in caso di infiammazioni ai reni, ma sono dotati anche di qualità sedative e sono efficaci in caso di tosse, assunti in forma di infuso.

I ravanelli, inoltre, stimolano il corretto funzionamento della cistifellea e del fegato. Tra le insalate, il radicchio rosso ha molte qualità che lo rendono indicato per chi soffre di artrite e reumatismi. Inoltre è depurativo, contiene vitamine A e C, è ricco di ferro, aiuta le funzionalità digestiva, epatica e della secrezione biliare, e risulta molto utile in caso di obesità e diabete, ma anche di insonnia. Tra la frutta ci sono i kiwi ricchi di vitamina C ed E, ma anche potassio e magnesio, ferro, fibre e rame, ma poveri di calorie. Utili contro i crampi, questi frutti sono molto indicati in caso di problemi digestivi e favoriscono la funzionalità intestinale.

TMT (ti.mamme team)

