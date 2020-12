Regali di Natale: la risorsa dell'artigianato

Si avvicina il Natale e con esso la tradizione dei regali, quelli da fare per piacere e non per formalità. La scelta, la personalizzazione, persino la confezione speciale sono tutte componenti che rendono un dono prezioso già nella sua scelta. Per aiutarsi in questa fase è utile ricorrere all'artigianato locale, l'handmade che offre una vastità spettacolare di oggetti di ogni tipo, adatti davvero a tutti e per questo più versatili delle offerte della grande distribuzione. Spesso si ha la convinzione che un centro commerciale sia la risposta ad ogni esigenza e sicuramente è lì che si trovano offerte di ogni tipo ed ogni prezzo, tutte in serie. La produzione di un artigiano, invece, facilmente reperibile anche on-line, è la risposta esclusiva alle esigenze più sentite, l'occasione per un regalo capace di distinguersi.

Perché scegliere regali artigianali? Prima d tutto per la loro singolarità e per l'originalità che non li rende copie e lascia ad ogni esemplare l'unicità irripetibile dei particolari. Ogni creazione di un artigiano è di qualità, fatta con materiali pregiati, può essere personalizzata a richiesta del committente e può contenere un messaggio esclusivo per il destinatario. In più dietro ogni oggetto handmade c'è il vantaggio di essere realizzato da qualcuno che ama la propria arte, senza lo sfruttamento della mano d'opera, e nel rispetto delle regole e dell'utilizzo delle materi prime. Acquistando oggetti artigianali, si contribuisce a mantenere vive le tradizioni locali favorendo, anche, l'economia del proprio Paese. Il discorso, ovviamente, non è finalizzato a condannare la produttività in serie, ma apre una finestra sulle realizzazioni preziose e speciali che, soprattutto a Natale, assumono una valenza maggiore diventando regali scelti con cura ed attenzione per le persone che li riceveranno.

TMT (ti.mamme team)

