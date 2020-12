Magnesio: alleato del benessere di adulti e bambini

Accusate stanchezza, ansia o irritabilità? Probabilmente avete una carenza di magnesio, un minerale importantissimo per il benessere generale dell'organismo. Il suo fabbisogno quotidiano si attesta in 420 mg per gli uomini, 320 per le donne, mentre per i bambini va in base all'età: 75 mg sino ad un anno, 80 tra uno e 3 anni, 130 tra 4 ed 8 anni e 240 tra 9 e 13 anni. Quali benefici si ricavano dal magnesio? Il prezioso minerale gioca un ruolo importante per la salute di ossa e denti, inoltre è un prezioso alleato della salute del cuore in quanto contrasta la tachicardia, e poi risulta utile in caso di diabete perché contribuisce alla regolazione dell'insulina. Inoltre il magnesio aiuta a prevenire i crampi, scioglie le tensioni muscolari ed è importante per le donne, poiché migliora sensibilmente i sintomi della sindrome premestruale.

Il minerale è anche un ottimo antidepressivo che agisce sulla produzione di serotonina che è il neurotrasmettitore del buonumore. Per fare scorta di magnesio è utile mangiare frutta secca, verdure come spinaci e carciofi, legumi, carni soprattutto tacchino e pollo e, per la gioia di golosi e bambini, cioccolato fondente. Da ricordare che esistono alcuni alimenti che favoriscono l'assorbimento del magnesio: carne pesce, legumi e uova, mandorle, molluschi e frutta, mentre alcolici e caffé lo intralciano. Rispettando le giuste dosi, il magnesio risulta un elemento importante anche per la crescita e la salute dei bambini ed è importante per questo assicurarsi che anche la loro alimentazione comprenda regolarmente i cibi dai quali è possibile ricavarlo.

