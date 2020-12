Il bruxismo nei bambini

Anche i bambini possono soffrire di bruxismo, ovvero quell'abitudine involontaria, frequente tra gli adulti, che comporta il digrignare i denti durante il sonno. Prima di parlare di problema vero e proprio, però, è bene verificare che non sia, invece, un avvenimento occasionale. Per parlare di reale bruxismo, infatti, il bambino deve digrignare i denti almeno 4 volte ogni ora durante il sonno ed, in questo caso, il fenomeno è davvero un problema, perché disturba notevolmente il riposo del piccolo.

Il bruxismo ha un'incidenza pari al 10% tra i bambini in età prescolare e ha caratteristiche di familiarità: quindi se i genitori digrignavano i denti è possibile che lo facciano anche i loro figli. Ovviamente non è questa l'unica causa del disturbo che è caratterizzato da una sorta di predisposizione naturale ed è frutto della tensione emotiva immagazzinata durante la giornata, a causa di situazioni di particolare ansia o stress, vissute dal pargolo. Per esempio una forte rivalità nel gioco con gli amichetti o l'arrivo di una sorellina o un fratellino.

Anche alcune malattie possono provocare il bruxismo: raffreddore, laringite, otite, per esempio, fanno dormire male il bambino, che potrebbe finire per digrignare i denti durante il sonno notturno. Se la causa è una malattia passeggera, come può essere il raffreddore, una volta guarito il problema dovrebbe svanire. Ma se le cause sono di natura psicologica, il bruxismo diventa sintomo di una situazione da indagare, per comprendere le reali motivazioni alla base di questo fastidioso disturbo. Il pediatra saprà indirizzare i genitori nella risoluzione del prolema e sarà sconsigliato l'uso delle tipiche protezioni, dette bite, in uso tra gli adulti.

TMT (ti.mamme team)

