Diventare intelligenti si può!

Intelligenti si nasce, certo, ma lo si può anche diventare. Di più. Ci sono alcune attività, infatti, che aguzzano particolarmente l'ingegno e se la notizia poteva sembrare scontata, ora è anche scientificamente dimostrata da studi che hanno rilevato come alcuni hobbies favoriscano lo sviluppo di nuove sinapsi. Vediamone qualcuno. Prima di tutto la lettura: leggere è un'ottima abitudine che mantiene attivo il cervello e ne migliora le abilità; suonare uno strumento musicale crea nuovi collegamenti tra i neuroni; puzzle, sudoku, cruciverba ed altri rompicapo allenano letteralmente il cervello come imparare una nuova lingua che lo rende più elastico. Anche l'esercizio fisico ha effetti positivi sulla mente, a patto che sia praticato costantemente. La meditazione è un'altra alleata del cervello perché sviluppa alcune funzioni che altrimenti rimarrebbero inattive, ma la memoria cumulativa è il pezzo forte della collezione di hobbies propedeutici all'intelligenza.

Prima di tutto: che cos'è la memoria cumulativa? È quella che si crea nel tempo, con costanza quotidiana con attività svolte ogni giorno che creano depositi di conoscenza che riemergono al bisogno. Lo studio è un esempio calzante. Le cose imparate in fretta ed in modo posticcio, magari poco prima di un'interrogazione o di un esame, svaniranno molto presto a differenza delle nozioni accumulate regolarmente. Bambini ed adolescenti in età scolare sono favoriti allo sviluppo della memoria cumulativa, mentre gli adulti possono abituarsi ad annotare ogni giorno qualcosa di nuovo. Va bene una lista di cose da fare, la scoperta di una nuova parola, di un nuovo strumento, della frase di un libro letto. Ma il rimedio trasversale è lo studio di una nuova lingua. Con quello non si sbaglia ed oltre l'intelligenza, migliora anche la conoscenza.

TMT (ti.mamme team)

