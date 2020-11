Perché festeggiare l'arrivo delle mestruazioni?

Nella vita di ogni genitore ci sono fasi di crescita dei propri figli che comportano situazioni di imbarazzo con domande dirette e spiegazioni necessarie. Tra queste rientra anche la comparsa delle mestruazioni. E non si sentano esclusi i papà perché le domande in merito possono arrivare anche a loro! In linea di massima la via da seguire è quella della serenità, come suggerisce la dottoressa Rita Cervelli, ostetrica e ginecologa. Il menarca si presenta solitamente tra i 9 ed i 15, comunque entro i 18 e solo se non compare dopo questa età diventa necessario uno screening. Preparare le figlie all'evento risulterà opportuno soprattutto per precisare che quanto accade è del tutto normale e per rispondere alle domande delle interessate, cercando magari di alimentare un rapporto di complicità così da non lasciare inespressi dubbi o curiosità.

Fondamentale diventa non spaventare o suggestionare la piccola donna: quindi è assolutamente vietato raccontare esperienze personali fatte di crampi, malumori e dolori vari. Utile anche partecipare all'acquisto degli assorbenti per scegliere i più indicati, evitando quelli interni che potrebbero danneggiare l'imene.Un altro aspetto molto importante è invogliare a considerare i giorni di ciclo uguali a tutti gli altri senza trascurare l'igiene personale e la comodità degli indumenti. La dottoressa Cervelli suggerisce anche l'aspetto celebrativo della comparsa delle mestruazioni da festeggiare per sottolineare l'importanza di questo avvenimento nella crescita delle piccole. E se il papà torna a casa con un mazzo di fiori oppure un dolce per l'evento, il messaggio sarà ancor più chiaro.

TMT (ti.mamme team)

