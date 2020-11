I super food della gravidanza

Il consiglio per le donne in gravidanza è sempre quello di avere un'alimentazione corretta e completa con il giusto apporto di vitamine, minerali, proteine, carboidrati e grassi essenziali. Sapendo che il ferro e l'acido folico, insieme alle fibre, sono elementi indispensabili per il corretto sviluppo del feto, può essere comodo ricordare gli alimenti che contengono il maggior quantitativo di nutrienti utili, i cosiddetti super food per la gravidanza. Prima di tutto ci sono i fichi, ricchi di calcio, ma anche di fosforo, magnesio e potassio, indispensabili per la formazione di ossa e denti del piccolo.

L'erba cipollina è ricca di acido folico, ferro, vitamine Ce B6 e fibre, ed i porri contengono calcio utile a contrastare insonnia, mal di schiena ed irritabilità, disturbi tipici della gravidanza. I carciofi contengono acido folico e fibre, i fagioli borlotti sono ricchi di rame, ferro e fosforo importanti per garantire la formazione delle cellule del sangue, ed il basilico ricco di vitamine e sali minerali. Semi di zucca e di girasole contengono, rispettivamente, potassio, zinco e magnesio utili per l'impiego dei grassi nell'organismo, ed omega 3 e 6, e vitamine K e D necessarie per lo sviluppo del bambino.

TMT (ti.mamme team)

