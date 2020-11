Strumenti musicali fatti in casa dai bambini

Riciclare e divertirsi è una perfetta combinazione di intenti, soprattutto con i bambini. Con materiali di riciclo, fantasia e pazienza è possibile dedicarsi a molte attività, compresa la creazione di strumenti musicali di quelli che è anche possibile far suonare davvero. La loro realizzazione sarà un gioco coinvolgente da fare con mamma e papà e poi sarà possibile utilizzarli e vedere, così, gratificati i propri sforzi. Con un rotolo di cartoncino, tipo quello che si trova al centro della carta casa, ed una manciata di campanellini da attaccarvi è possibile realizzare un sonaglio, mentre legando sul bordo di due piatti di carta resistenti altri campanellini abbastanza distanziati tra di loro, si otterrà un tamburello.

Riciclando dei barattoli di metallo, puliti e decorati a piacere, si possono ottenere delle percussioni, mentre con due vasetti di yogurt, finiti e puliti, incollati fra di loro e riempiti con sassolini, riso o lenticchie, si può realizzare una maracas. Ritagliando un cerchio al centro di una scatola di cartone ed attaccando con le puntine degli elastici ai bordi della scatola, in corrispondenza del vuoto sotto il cerchio ritagliato, si otterrà la cassa di una chitarra da decorare a piacimento e da perfezionare con un pezzo di cartoncino che faccia da rialzo su un lato degli elastici. Due piccoli fori distanti circa un centimetro al centro di un cucchiaio di legno serviranno per farvi passare all'interno un cordino sul quale si infileranno delle perline. Un nodino da entrambi i lati del foro e poi dopo le perline affinché non si sfilino completerà la realizzazione dei tamburi den den home made.

Mentre dei vecchi cd, con dei passanti di stoffa per infilare le manine, diventeranno dei perfetti piatti; un tubo arrotolato con un imbuto ad un'estremità sarà un corno francese e delle cannucce da drink, tagliate in lunghezza a scalare ed incollate su una striscia di cartoncino, diventeranno un flauto di Pan. Sei bicchieri di vetro riempiti di acqua, magari colorata, in quantità crescente e disposti in ordine di riempimento daranno voce ad un xilofono da suonare con la punta delle dita.

TMT (ti.mamme team)

