Caccia al tesoro casalinga

Con l'arrivo del freddo, i giochi all’aria aperta si riducono sino a scomparire ed arriva il momento di organizzare qualche passatempo divertente in casa, per non arrendersi a televisione e videogiochi. Una buona idea, che può coinvolgere bambini di ogni età ed anche i genitori, è la caccia al tesoro ed anche tra le mura domestiche può avere una buona riuscita. Per di più, anche organizzarla diventa un bel modo di impegnare il tempo!

Prima di tutto bisogna realizzare i bigliettini colorati per scrivere gli indizi e per questo basterà ritagliare un foglio bianco in tanti piccoli rettangoli e poi colorare ognuno solo su un lato. Via via che i bambini coloreranno i foglietti, gli adulti scriveranno gli indizi in rima: indovinelli non troppo complicati che permettano ai piccoli cercatori di trovare i luoghi misteriosi e recuperare un altro foglietto e, così, altre indicazioni.

La preparazione dei foglietti dovrebbe avvenire in una stanza con la porta così, quando gli indizi saranno tutti pronti, i giocatori potranno rimanere nella stanza chiusa finché un genitore li sistemerà tutti nei luoghi corrispondenti. Con un po' di fantasia sarà facile trovare frasi semplici e vivaci che, come in una filastrocca, faranno girellare i bimbi per casa alla ricerca di qualche indicazione utile, sino al ritrovamento del tesoro, in un'esplosione di felicità e soddisfazione. Che la caccia al tesoro inizi, servono solo i primi indizi!

TMT (ti.mamme team)

