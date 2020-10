Longevità: donne vs uomini

Sapevate che esiste una banca dati che raccoglie informazioni sulla longevità umana, basandosi sulle notizie rilevate tra le popolazioni di 38 Stati in tutto il mondo? È lo Human Mortality Database ed analizzando le sue tabelle si è appurato che il 90% dei soggetti centenari ed ultracentenari nel mondo appartiene al gentil sesso e che l'aspettativa media di vita è di 71 anni circa. In particolare: le donne vivono in media 73 anni e gli uomini 60. Una bella differenza che non è solo lo spunto per l'ennesima battuta divertente, è proprio la realtà che rimanda inevitabilmente alla curiosità di capire perché sia così. Ironizzando spesso si dice che già da bambini i maschi sono inclini a fare cose poco sensate e spesso rischiose, mentre le femminucce tendono a riflettere di più evitando clamorose sciocchezze.

In realtà non è un'affermazione comica, bensì la base di un istinto di sopravvivenza differente, al quale si aggiunge la risposta che hanno provato a trovare due ricercatori della University of Alabama at Birmingham, con uno studio poi pubblicato sulla rivista Cell metabolism. Il segreto sarebbe frutto dell'unione di più elementi: genetica, stile di vita, proteine e capacità di sopravvivenza, dove il primo aspetto parla da sé, gli ultimi due riguardano rispettivamente la FoxP2, detta «proteina del linguaggio» più abbondante nel cervello delle donne, e la resilienza femminile. Ma lo stile di vita è, sicuramente l'aspetto più significativo. Le donne, infatti, sono tendenzialmente più salutiste degli uomini, mangiano meno e meglio, consumano meno alcol e fumano meno.

Pensiamo a tutte le vitamine in più che assume una donna a cominciare dalla gravidanza, con acido folico e vitamina C; è poi l'alimentazione controllata più ricca di frutta e verdure alla quale ricorrono le mamme per perdere i chili presi prima del parto, o per dare il buon esempio ai marmocchi. A questo si aggiunge l'attività fisica quotidiana, in palestra, ma anche semplicemente in casa per provvedere a tutte le esigenze della famiglia e della casa. C'è anche chi dice che «le donne vivono di più perché non hanno una moglie»... se fosse vero, per gli uomini non ci sarebbe proprio speranza!

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram