Benadryl Challenge: la nuova follia in rete

La moda delle challenge continua ad imperversare sui social, con giustificato terrore dei genitori. Ma siamo sicuri che tutte le mamme e tutti i papà siano a conoscenza di quello che i propri figli combinano in rete? Perché ci sono le sfide innocue, le goliardate persino divertenti e, poi, ci sono le prove di coraggio, delle quali si arriva a parlare quando a renderle note è l'evento tragico che hanno provocato. Con l’hashtag #benadryl, per esempio, si accede alla realtà macroscopica di una sfida incredibilmente assurda, che molti interrogativi fa sorgere sul livello di sanità mentale degli ideatori e di chi vi partecipa. Tutti giovanissimi, per intenderci.

La Benadryl Chellange che dilaga su Tik Tok, infatti, prevede l'assunzione di massicce dosi del farmaco antistaminico citato, sino a procurarsi le allucinazioni previste tra gli effetti collaterali, e filmare il proprio trip da sballati in un video da postare online. Ma insieme alle allucinazioni si rischiano anche problemi respiratori e cardiaci, il coma e la morte come è capitato a Chloe Phillips, la quindicenne americana che ha partecipato alla Benadryl Challenge ed è morta per arresto cardiocircolatorio, provocato da un’overdose di questo antistaminico. I vertici di Tik Tok ovviamente ripudiano l'utilizzo del social per queste trovate folli, ma la raccomandazione fondamentale è per tutti i genitori quella di non perdere di vista ciò che i propri figli fanno in rete. Anche per salvare loro la vita.

