Lavori di casa come scuola di vita per i bambini

Avete mai pensato quanto possa essere utile, nella crescita fisica e psicologica dei bambini, rapportarsi con piccoli e meno piccoli lavori domestici? Già la pedagogista Maria Montessori aveva evidenziato l'importanza dell'acquisizione delle competenze per la vita pratica nella conquista dell'indipendenza personale dei piccoli, ed in effetti, imparare a destreggiarsi tra pulizia ed ordine personali e dei propri spazi, è un modo persino divertente per rafforzare il carattere ed avviare l'orientamento verso la capacità di scegliere autonomamente. Così come apparecchiare la tavola è un ottimo sistema per imparare a rapportarsi con vari oggetti, ma anche per prendere confidenza con la matematica ed aiutare a cucinare è il modo più semplice per nutrire la fiducia e l'autostima dei bimbi e per consentire loro di acquisire competenze.

Aiutare i piccoli a crescere anche rendendosi utili in casa, però, non deve mai essere un'imposizione capace di rendere odiosa qualsiasi attività. La pulizia della propria stanza deve apparire un lavoro di squadra ed il pargolo seguirà l'esempio del genitore che riordina i giocattoli o spolvera le superfici, raccoglie scarpe e vestiti e mette a posto libri e colori. Così facendo sarà acquisita una sorta di abitudine di comportamento che anche da grandi renderà i piccoli di casa responsabili ed ordinati. Naturalmente ogni incarico domestico dovrà tenere conto dell'età e delle competenze dei bambini, e sarà più facile che un bambino di 3 anni sappia prepararsi un tramezzino, utilizzando pane e formaggio già a fette, piuttosto che abbottonarsi correttamente la camicia.

La pratica quotidiana è sicuramente il modo migliore per inculcare queste buone abitudini che valgono come sani principi ed è importante commentare a voce alta le attività svolte insieme, dall'apertura di un rubinetto per sciacquare un bicchiere allo svuotamento della lavastoviglie, per migliorare anche le competenze linguistiche. Vietato distinguere tra lavori femminili e lavori maschili perché offrendo a maschietti e femminucce gli stessi esempi ed insegnamenti, alla fine sapranno entrambi realizzare una composizione di fiori per il centrotavola e riparare un rubinetto!

TMT (ti.mamme team)

