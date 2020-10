Halloween eco-friendly

Un appuntamento amato dai bambini è quello con Halloween, una ricorrenza importata che permette di festeggiare tra maschere e dolcetti, senza farsi mancare qualche divertente scherzetto. In realtà anche gli adulti non disdegnano la festa e tutti insieme si può provare a renderla eco-friendly, senza perdere il divertimento. L'idea di organizzare i festeggiamenti rispettando l'ambiente può essere persino più divertente di un normale preparativo, ed allora cosa fare?

Al ritmo del quesito trick or treat? Orde festose di bambini passeranno con i loro secchielli a far razzia di dolciumi, ecco quindi l'occasione per la prima manovra eco-friendly: servirsi nei negozi di equo e solidale permetterà di offrire prodotti naturali. Una buona idea che non vale solo per le feste, ovviamente. Se c'è da organizzare una festa, l'utilizzo di piatti, bicchieri e posate in materiale riciclato e riciclabile farà sicuramente la differenza e per gli inviti al party meglio optare per una cartolina elettronica personalizzata da inviare in posta elettronica o al massimo per un biglietto di carta riciclata.

Ma il pezzo forte di ogni festeggiamento per Halloween rimane indubbiamente il vestito e ci si può sbizzarrire con tante idee. Prima di tutto lo scambio di costumi che può essere organizzato in un vero e proprio evento durante il quale scambiare, appunto, i vecchi costumi. L'importante è che i vestiti siano realizzati riciclando stoffe ed accessori presi in casa. O al massimo dai rifiuti! No, non è un'eresia! Con bottiglie di plastica vuote, carta appallottolata, lattine schiacciate e scatole di cartone incollate ad una tuta scura ci si può mascherare da bidone dell'immondizia, oppure si può diventare un albero autunnale incollando su una tuta marrone o verde le foglie secche raccolte in giardino.

TMT (ti.mamme team)

