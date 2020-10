I cibi immunostimolanti per la salute dei bambini

Aiutare i bambini a non ammalarsi è possibile. O almeno ci si può provare, a cominciare dall'alimentazione. Ci sono, infatti, alcuni cibi dalle proprietà immunostimolanti che possono aiutare a rinforzare le difese immunitarie ed evitare le ricadute. Primo fra tutti lo yogurt che, grazie ai fermenti lattici che ricoprono l'intestino, aiuta a respingere i germi riuscendo, così, a proteggere l'organismo dalle infezioni. Zucca, carote e cavoli sono alimenti abbastanza versatili: le prime due ricche di betacarotene e vitamine sono gradite ai bambini per il loro sapore dolce, mentre i cavoli - ottimi per tutta la famiglia- sono ricchi di glucosinolati che stimolano il sistema immunitario. Uova e pesce contengono omega-3 e migliorano l'attività dei globuli bianchi.

La frutta è un prezioso alleato per la salute, l'alimento irrinunciabile, fonte di vitamine e zuccheri utili per guarire rapidamente ed evitare ricadute. Un posto speciale meritano gli agrumi dei quali è bene fare grande uso in inverno. Buone notizie per i bambini, ma anche per gli adulti: il cioccolato fondente stimola le difese immunitarie e migliora il potere di particolari linfociti chiamati T-helper cells. A questi alimenti si aggiunge l'aglio, che certo non spicca tra le preferenze dei pargoli, ma è davvero un toccasana per tutto ed è un antibiotico naturale efficacissimo contro ogni tipo di infezione. La minestrina da convalescenza per eccellenza rimane però il brodo di pollo, così ricca di verdure da assicurare il reintegro di vitamine e sali minerali oltre a garantire un importante effetto antinfiammatorio.

TMT (ti.mamme team)

