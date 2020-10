Due appuntamenti per Halloween

Halloween si sta avvicinando, e Calendar People propone due eventi per bambini in collaborazione con l'Associazione Open e la Fondazione Claudia Lombardi per il teatro.

Il primo è previsto il 21 ottobre, dalle 14.00. Presso l'Associazione Open a Melide, è previsto un pomeriggio dedicato ai piccini per immergersi nell'atmosfera di Halloween intagliando zucche e gustando una merenda "da paura".

L'attività si svolgerà con qualsiasi tempo.

Il 25 ottobre è in programma invece una giornata sempre a tema, dalle 10.00 alle 15.00 presso la Fondazione Claudia Lombardo per il Teatro a Càsoro. Dopo l’accoglimento dei bambini e un momento di saluto, si verrà immersi nell’atmosfera del bosco d’autunno dove verrà raccolto il materiale che servirà per decorare le zucche. Verranno intagliate dopo un bel pranzo, sano ma gustoso, preparato in loco. Alle 15.00 andrà in scena lo spettacolo per bambini Sasàn nella terra del fuoco, ispirato a una leggenda dell’antico popolo Selk’nam del sud del Cile.

Maggiori info su www.calendarpeople.ch