Rain clothing da bambino

L'arrivo delle stagioni più fredde e piovose spalanca il sipario sullo spettacolo colorato e divertente degli accessori per bambini: dalle galosce agli ombrelli senza dimenticare impermeabili e poncho. La rain fashion dei pargoli è quanto di più sfizioso possa esserci per una mamma che dovrà preoccuparsi di scegliere gli accessori più utili rispondendo al gusto dei nani tremendamente trendy ai quali nulla interessa della qualità dell'oggetto, perché l'importante è che abbia il logo del loro personaggio fantasy preferito. E allora via libera ad ombrelli piccoli e facili da impugnare dalle forme divertenti di animale, per esempio, o trasparenti con le stampe dei cartoons.

Ma anche poncho facili da indossare, intramontabili K-Way e mantelle aperte solo per infilare la testa e le braccia: un modo per coprire tutto il corpo del bambino lasciandogli libertà di movimento. E se l'impavido esploratore atmosferico ha l'abitudine di non lasciare alcuna pozzanghera impunita e deve saltarci dentro, non possono mancare gli stivaletti da pioggia, facili da calzare, comodi e robusti, con suola doppia e rivestimento interno in cotone per un maggiore comfort. Bardati a dovere, i piccoli coraggiosi saranno pronti a sfidare le intemperie, incuranti delle nuvole e felici di saltellare sotto il ticchettio della pioggia sui tessuti hi-tec dei loro accessori.

TMT (ti.mamme team)

