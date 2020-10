Gravidanza: verità e leggende sul concepimento

Mettersi a testa in giù dopo un rapporto sessuale favorisce la fecondazione: è questo uno dei miti più diffusi riguardanti concepimento, uno dei suggerimenti più elargiti quando si è in cerca di una gravidanza. Naturalmente non è l'unico consiglio e nemmeno il più fantasioso - e comunque non è veritiero -, quello che bisogna scoprire è se tutte le raccomandazioni a tema siano verità o leggende senza riscontro. Niente caffè se si vuol rimanere incinta: questa è vera! Assumere più di 200 milligrammi di caffè al giorno riduce di circa la metà la possibilità di concepimento.

Lo sciroppo per la tosse, invece, l'aumenta. Il preparato galenico ha effetti benefici anche sul concepimento perché in qualità di mucolitico, fluidifica anche il muco cervicale facilitando l'accoglienza degli spermatozoi. Evitare di andare in bagno dopo un rapporto sessuale, invece, non è un suggerimento fondato: la maggior parte degli spermatozoi, dopo l'eiaculazione, lascia subito il liquido seminale per conquistare il collo uterino, e ci riesce prima che si sia arrivate in bagno! Nessun problema quindi ai fini del concepimento. Attenzione, però, ai lubrificanti, dannosi per gli spermatozoi poiché impediscono loro di muoversi ed alcuni, dalle percentuali acide, rischiano di ucciderli. In commercio esistono comunque gel lubrificanti per la fertilità.

Da non dimenticare che anche durante il periodo mestruale è possibile rimanere incinta. È una probabilità che riguarda circa il 30% delle donne, da quanto ha appurato uno studio americano, ma non esclude l'evenienza. Quindi è preferibile ricordarsene se si cerca la gravidanza o se la si vuole evitare. Anche i test di gravidanza hanno le proprie leggende e c'è persino chi fantastica sui poteri di miracolosi rilevatori in grado di scoprire il concepimento a soli giorni dall'ovulazione. In realtà non è possibile. Ci vogliono almeno 8 giorni, meglio 12 per essere più sicure!

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram