Un incontro per parlare di stress infantile

Torna l'appuntamento con "Un'ora parliamo di...", ciclo di incontri gratuiti legati al tema della famiglia e ai figli, organizzato dal Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera, Associazione Cantonale Ticino, grazie al sostegno del Dipartimento della Sanità e Socialità del Cantone Ticino.

Domani sera il tema trattato sarà "Lo stress infantile. Come far sopravvivere i bambini tra i troppi impegni e le aspettative troppo alte nei loro confronti". Appuntamento per mercoledì 23 settembre alle 20.00 presso la sede CRS di Lugano.

Immaginare i propri piccoli come futuri campioni o premi nobel è un atteggiamento abbastanza frequente nei genitori. Così, si presta molta attenzione ai risultati che i bambini ottengono, ai trofei e ai voti che portano a casa, si gioisce in modo eccessivo per i loro successi e involontariamente li si investe di un’ansia da prestazione.

Come vivono i bambini questo stress? Come fare per essere genitori e/o educatori propositivi ma senza eccedere nelle richieste che a volte nascono da un nostro desiderio di vedere realizzato in loro ciò che noi non siamo riusciti a portare a termine?

Conduce il ciclo di incontri la dottoressa Emanuela Iacchia, psicologa dell'età evolutiva con pluriennale esperienza.

La partecipazione è gratuita. Per questioni organizzative confermare la propria presenza telefonando allo 091 682 31 31 o tramite email a info@crs-corsiti.ch