Ipertensione gravidica e vampate di calore sono collegate?

Le vampate di calore, tipiche della menopausa, possono essere ben più di un semplice fastidio. Esse, infatti, possono rivelarsi espressione di malattie cardiovascolari, proprio come l'ipertensione gravidica. È da evidenziare che i due fenomeni non sono conseguenziali e non sono causa dei disturbi cardiovascolari femminili, ma entrambi possono esserne indicatori. La notizia arriva dai risultati di uno studio pubblicati, lo scorso mese di agosto, sulla rivista Menopause e, come afferma la dottoressa Stephanie Faubion, ricercatrice del team di indagine, indicano un nuovo canale di ricerca da approfondire.

La dottoressa Faubion, direttore del Mayo Clinic Center for Women's Health e della North American Menopause Society, ha evidenziato il dato riguardante la connessione tra l'ipertensione gravidica e le vampate di calore in menopausa e l'importanza di questi due fenomeni nell'individuazione di malattie cardiache, prima causa di morte soprattutto tra le donne americane. Lo studio dovrà appurare se la terapia ormonale, che assunta durante la menopausa elimina o riduce le vampate di calore, possa influire anche sul livello di rischio di malattie cardiovascolari.

L'indagine, condotta per 4 anni dal 2015 su quasi 2700 donne tra i 40 ed i 65 anni, ha rilevato che oltre il 23% delle donne con ipertensione gravidica aveva accentuate vampate di calore in menopausa, e conferma anche i dati di una ricerca simile effettuata nei Paesi Bassi e pubblicata nel 2013. Stabilita questa connessione sintomatologica, gli studi scientifici ne approfondiranno la valenza diagnostica per appurarne la correlazione. Nel frattempo la raccomandazione è come sempre quella di non sottovalutare alcun segnale del proprio organismo, soprattutto durante periodi importanti e delicati, come gravidanza e menopausa.

TMT (ti.mamme team)

