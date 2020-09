Da selvaggi a damerini anche a tavola

L'educazione passa anche dalle buone maniere a tavola. E non si tratta di essere fanatici del bon ton, bensì dell'essere certi che, con il buon esempio, i bambini possano essere composti ed educati anche a tavola. Perché un piccolo selvaggio che rovescia bicchieri, mastica con la bocca aperta e si alza da tavola in continuazione - quando non ci si sdraia sopra - dà veramente fastidio ed è brutto da vedere. Il buon esempio, come detto, in questo caso è il primo importantissimo passo verso l'educazione dei piccoli commensali: guardare gli adulti comportarsi correttamente a tavola sarà un ottimo insegnamento per quelle spugne nane che tutto osservano e tendono ad imitare.

Masticare con la bocca chiusa, usare correttamente le posate, riempire attentamente i bicchieri, non usare la propria forchetta per servirsi dal piatto di portata sono alcuni dei tanti esempi da offrire ai bambini, che diventeranno sempre più composti anche a tavola. Anche spiegare loro il perché certe cose si fanno o non si fanno è utile. Ma se proprio la barbarie è stranamente connaturata con le adorate creature, bisogna ricorrere ai trattamenti d'urto. Niente di esagerato, ovviamente! Farsi aiutare dai bambini a preparare i pasti serve a responsabilizzarli ed aumenta il loro rispetto verso il cibo.

Preparare la tavola con tutto l'occorrente per il pasto servirà a renderla più invitante, ma soprattutto eviterà di doversi alzare ripetutamente per prendere tutto ciò che manca, sottolineando che da tavola ci si allontana solo dopo aver chiesto il permesso. Se poi il pargolo da educare mastica insistentemente con la bocca aperta, oltre che correggere il suo comportamento, mostrandogli come si fa e spiegandogli che è sgradevole mostrare il cibo masticato, gli si potrà mettere uno specchio davanti mentre mangia: rimarrà talmente colpito dalla brutta immagine che riceverà, da imparare a tenere la bocca chiusa mentre mastica!

TMT (ti.mamme team)

