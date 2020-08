Bimbi e batteria: un binomio di crescita

Il rischio è quello di pentirsi per averlo fatto, ma regalare una batteria ad un bambino è sicuramente un ottimo modo per stimolare la sua mente ed anche il suo coordinamento fisico. La batteria, infatti, è uno degli strumenti che i piccoli possono cominciare a suonare da subito, senza forzature, ovviamente, ma solo seguendo un loro desiderio che si rivelerà sicuramente divertente. Per suonare la batteria servono forza fisica e coordinazione, ma anche orecchio e lettura: uno strumento musicale, certo, che però si rivela complementare per altre attività.

Il bambino che suonerà la batteria deve amare la musica, ascoltarla con piacere e non solo perché gli adulti lo costringono a farlo con finalità didattiche. Anche la scelta della batteria deve essere effettuata con criterio: in un negozio per provare e per avvalersi dei consigli di un esperto e non online per evitare acquisti incompleti e solo apparentemente convenienti. Per iniziare va bene anche uno strumento base e poi, se il piccolo dovesse rivelarsi il nuovo John Bonham, anche senza un gruppo come i Led Zeppelin alle spalle, il suo equipaggiamento potrà sempre migliorare.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram