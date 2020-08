Tre minuti solo per noi!

Migliorare il rapporto con i propri pargoli è l'obiettivo di ogni genitore ed è importante mettere in pratica ogni accorgimento possibile per mantenere sana questa connessione. Condividere del tempo con i propri figli è il primo e fondamentale passo in questa direzione, si sa, ma per garantire continuità e progressivo consolidamento a questa abitudine, si può ricorrere alla regola dei tre minuti. Una trovata semplice ma efficace, che aiuta a gestire il legame con i bambini, aiutandoli a crescere fiduciosi ed estroversi, sereni e consapevoli. In che cosa consiste la regola? Semplicemente in tre minuti inderogabili da dedicare ogni giorno ai propri figli. In questo lasso di tempo mamma e papà ascolteranno i racconti dei piccoli: quello che hanno fatto, con chi hanno giocato, cosa hanno imparato.

Al conteggio di questi 3 minuti non partecipa il tempo impiegato per pranzo, cena e bagnetto: devono essere a sé stanti ed esclusivi, affinché anche il bambino li riconosca come il momento in cui potersi confidare, esternare le proprie emozioni e cominciare a controllare le proprie giornate. A completare i benefici di questa regola c'è anche il saluto amplificato, ovvero baci, abbracci e gioia nel salutare i propri pargoli dopo ogni momento di distacco. Ogni incontro con i propri figli va enfatizzato per far capire loro che ci sono mancati, anche solo nel tempo della spesa, e che c'è tanta voglia di riabbracciarli ed ascoltarli. Abituati così sin da piccoli, anche da adolescenti potrebbero evitare di chiudersi, mantenendo un dialogo positivo con i propri genitori.

cTMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram