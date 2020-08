Le trasformazioni dell'endometrio dal ciclo alla gravidanza

Ciclo mestruale: croce e delizia delle donne. Facile immaginare qualche espressione dubbiosa di fronte alla parola delizia, ma ci sta. Pensate a quando si decide di avere un pargoletto e si comincia a contare i giorni fertili:e ecco la delizia! Ma anche per far questo, oltre che imprecare contro crampi e dolori vari, bisogna aver presente l'andamento del ciclo mestruale e le trasformazioni periodiche alle quali è soggetto l'utero. Il ciclo mestruale, come è noto, è il periodo compreso tra il primo giorno di una mestruazione e quello della successiva, durante il quale si susseguono vari eventi, compreso lo sviluppo dell'endometrio, che è la parte interna dell'utero destinata ad accogliere l'ovulo fecondato in caso di gravidanza, o a sfaldarsi generando la mestruazione.

Una fase particolare dell'endometrio è quella detta secretoria, corrispondente alla maturazione finale del rivestimento uterino che si prepara per l'eventuale gravidanza. Questa fase dura circa due settimane, dall'ovulazione al primo giorno della successiva mestruazione, in mancanza di concepimento, ed è caratterizzata dalla produzione di una sostanza gelatinosa e biancastra, molto ricca di glicogeno, uno zucchero destinato a nutrire l'endometrio così da prepararlo all'eventuale gravidanza. Un'ecografia durante questo periodo mostra l'endometrio più spesso e di colore biancastro, pronto e vigoroso per accogliere un ovulo fecondato e dare inizio al miracolo della vita che nasce. Un'altra delizia!

