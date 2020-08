Come stimolare la creatività dei bambini

I bambini sono creature fantastiche e misteriose, con il loro modo di esprimersi e di interpretare le situazioni, capaci di entusiasmarsi per un tappo di sughero che galleggia e di rimanere indifferenti al cospetto del più ingegnoso trabiccolo multifunzione. Per questo è utile insegnare loro a cogliere ogni opportunità di scoperta e di svago. Allenarli ad utilizzare tutti i sensi, per esempio, è utile per guidarli in una conoscenza divertente che li aiuterà ad impiegare un po' di tempo libero imparando qualcosa.

Tatto e vista sono i sensi più utilizzati, ma bisogna sfruttare anche gli altri. Ascoltare con loro dei suoni insoliti ed abbinarli a luoghi o animali, ma anche sperimentare gusti nuovi in cucina o scoprire il profumo delle piante aromatiche. Disegnare una canzone può essere un ottimo esercizio per stimolare la creatività dei più piccoli. Ascoltiamo della musica con loro e, poi, proviamo a tradurre con i colori le emozioni provate durante l'ascolto ed i disegni finiti, anche astratti, potranno essere appesi sulle pareti di casa gratificando il piccolo artista. Per liberare i bambini dalla trappola di tv, tablet e smartphone si può coinvolgerli in attività divertenti che scongiurino il rischio sedentarietà.

Inventiamoci una gara di ballo nella quale i piccoli dovranno creare delle coreografie - a vantaggio del movimento e della coordinazione - e gli adulti faranno il pubblico giudicante. Vietato, ovviamente, trascurare il potere della lettura. Offrire ai propri bambini un buon libro capace di stimolare la loro fantasia sarà un biglietto aperto per viaggiare con l'immaginazione, fantasticando sui luoghi descritti, i colori ed i profumi elencati. Non solo: la lettura potrà stimolare la scrittura e si potrà coinvolgere il bambino nella creazione di favole e storielle che poi leggeranno a mamma e papà che avranno solo il compito di ascoltare - senza troppe interruzioni che infastidiscono! - e poi complimentarsi con il piccolo scrittore.

TMT (ti.mamme team)

