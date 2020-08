Sonno: quanto riescono a dormire le mamme?

Tutte le mamme del mondo lamentano il poco riposo dopo l'arrivo degli amati pargoli. Ma avete mai provato a conteggiare quante ore di sonno si perdono nel primo anno di vita dei propri figli? Più che di ore - tenetevi forte! - si parla di giorni e sono 44 quelli persi da quando il neonato mette piede in casa a circa un anno della sua età. La notizia è frutto di uno studio americano condotto dai ricercatori della Georgia Southern University, su un campione di oltre 5800 persone, intervistate telefonicamente. In base alle loro risposte, è emerso che il deterrente al sonno è la presenza di figli in casa. In generale.

Perché se i primi tempi sono devastanti, non è detto che dopo il primo compleanno si dorma di un sonno ristoratore ogni notte: ci sono troppe cose da fare per le quali le ore di luce non bastano, e capitano sempre capricci e mal di pancia, bicchieri d'acqua che mancano ed invadenti mostri sotto il letto che preoccupano per i quali chiamare la mamma, nel cuore della notte. È per questo che durante la gravidanza una delle raccomandazioni più frequenti è «dormi ora, perché quando sarà nato non potrai più farlo». A sentirla sembra un'esagerazione ed invece è una pesante verità. Come il suggerimento a dormire quando dorme il bambino. Dormire a comando è difficile e magari si è sempre più portate a vegliare il sonno della propria creatura o a sfruttare il suo riposino per sbrigare qualche faccenda.

Ma è proprio così che si accumulano gli arretrati di sonno ai quali si pensa di poter far fronte, salvo poi ritrovarsi con gli occhi spenti e la vitalità di una pianta grassa. Sì, proprio una pianta grassa e non un'orchidea, per esempio, perché le carenze di sonno fanno ingrassare, oltre a determinare difficoltà di concentrazione e debilitazione del sistema immunitario. E allora cosa fare? Prima di tutto provare ad impostare abitudini salutari per tutta la famiglia e poi ammettere di aver bisogno di aiuto e chiederlo senza timore di potere essere giudicate. Una mamma esaurita, senza l'energia necessaria anche per giocare con i propri figli e senza la voglia di sorridere, non è una mamma felice ed è, quindi, preferibile che abbia l'aiuto del partner, di parenti ed amici fidati, per poter riposare e rimanere il nocciolo vitale della famiglia.

TMT (ti.mamme team)

