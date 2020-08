Estate: tempo di vacanze e di noia

Se pensate che la noia sia un elemento negativo nella vita dei bambini, dovete ricredervi perché, invece, anch'essa ha la sua utilità nella loro crescita. Avere dei tempi vuoti, durante i quali credere di non avere nulla da fare, è un modo per stimolare lo spirito esplorativo dei piccoli ai quali non bisognerà fornire subto soluzioni tampone e, soprattutto, non rimedi a base di televisione o strumenti multimediali. Parcheggiarsi davanti ad un film o ad una serie di video, infatti, non è la soluzione più sana, meglio continuare a leggere un libro o disegnare. Spronare i bambini a cercare qualcosa da fare li aiuta a creare alternative, a scoprire nuove passioni e se l'ambiente in cui si trovano è a loro misura, sarà più facile trovare qualcosa di nuovo da fare.

L'emergenza creata dalla pandemia ci ha insegnato il significato di giornate private dei tanti impegni che assediano adulti e bambini quotidianamente ed anche l'estate che stiamo vivendo ancora con qualche limitazione ha ridotto le possibilità di svago per i più piccoli. Non preoccuparsi per questo è fondamentale perché la noia richiede una ricerca attiva da parte dei bambini che si trovano a riempire uno spazio vuoto scegliendo il modo più soddisfacente e gratificante. Come spiega il dottor Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso l'Università di Milano, il messaggio che deve arrivare al bambino è che la noia deve essere affrontata trovando un modo per gestirla e, così, aiutarlo ad acquisire nuove competenze imparando anche ad organizzarsi.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram