Il necessaire per viaggiare con i bambini

Viaggiare è la vostra passione, ma temete che i bambini - soprattutto i più piccoli - possano intralciarvi? Niente paura, la parola d'ordine per non rinunciarvi è: organizzazione. Basta qualche accorgimento, infatti, per rendere piacevole un viaggio, anche lungo ed avventuroso, con i più piccoli al seguito. Preparare un necessaire di oggetti da portare sempre con sé, infatti, è il sistema più efficace per avere a portata di mano tutto ciò che può facilitare la vita di adulti e bambini lontano da casa. Qualunque sia il vostro mezzo di trasporto l'intrattenimento migliore per i bambini di ogni età sono musiche, fiabe, film e cartoni animati: basterà scaricare le loro preferite su una chiavetta USB o su un tablet da proporre al piccolo che comincia a mostrare insofferenza alle ore di immobilità in viaggio.

Mangiare al ristorante può presentare qualche inconveniente ed è bene rendersi indipendenti per fronteggiare ogni evenienza. Il seggiolone salvaspazio è l'idea pratica che trasforma ogni sedia in una seduta a misura di bambino grazie ad una sorta di imbracatura in stoffa resistente e ganci di sicurezza che permettono al piccolo commensale di stare a tavola tranquillamente. Se l'insofferenza fa capolino mentre si aspetta il cibo, si può offrire ai bambini un libro di disegni o qualche tovaglietta di carta da colorare, basta averne sempre qualcuna con sé, insieme a piccole confezioni di pastelli. E per evitare che i piccoli si sporchino mangiando si possono utilizzare le clip, tenute da una striscia di stoffa che passa dietro il collo, con le quali fermare il tovagliolo del ristorante.

Se temete che il baby viaggiatore possa stancarsi durante le visite delle città non rinunciate al passeggino ultraleggero o ad un carrettino e persino ad un monopattino per piccoli che gli permetterà anche di divertirsi. Sempre utili, in brevi viaggi o lunghe vacanze sono anche il lettino da viaggio veloce e facile da montare e, poi, riporre; la borsa termica per i biberon più piccola di un beautycase ma utilissima; la tazza termica perfetta nei luoghi caldi, insieme ai contenitori monoporzione; il kit per il cambio, con telo di cotone dal rivestimento impermeabile e porta salviette, che permette di essere autonomi anche in assenza di una toilette. E poi ancora la fascia porta bebé o il marsupio se il pargolo può stare a lungo in braccio senza spezzarvi la schiena!

TMT (ti.mamme team)

