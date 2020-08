Zii: la risorsa preziosa di ogni bambino

Amici, fratelli maggiori, complici e confidenti, oltre che zii, ovviamente. È questa l'essenza multitasking di una zia o uno zio nella vita di un bambino ed il legame che si stabilisce tra loro si basa sulla fiducia e sulla complicità. Perché è vero che il rapporto con i genitori è fondamentale, e quello con i nonni è speciale, ma quello con gli zii è decisamente magico e prezioso per la crescita dei piccoli. Uno zio è una sorta di figura mitologica che ispira fiducia, dà sicurezza e fa divertire, può viziare i nipoti - senza esagerare, perché le regole di mamma e papà vanno rispettate! - e sostiene i genitori nella loro gestione. Uno studio effettuato dai ricercatori americani dell'Università del Maine, ha appurato che gli zii sono un ponte nel rapporto tra genitori e figli e la loro presenza aiuta a risolvere gli inevitabili conflitti che, ad ogni età, si profilano con papà e mamma.

La semplicità del rapporto con gli zii, che non sono sempre presenti, ma sono raggiungibili in qualsiasi momento, è un riferimento importante per i piccoli e, poi, per gli adolescenti. Con loro ci si può confidare o chieder un consiglio, sicuri di trovare la massima comprensione, a loro si può domandare supporto in una richiesta importante da fare in famiglia, e con loro si possono fare le cose buffe che mamma e papà si vergognano di provare e sono impensabili per i nonni che non hanno più l'età per le ragazzate. Coltivare il legame tra zii e nipoti aiuta i bambini a crescere più sicuri e la loro presenza nella vita dei propri figli sarà sempre una garanzia di protezione e sostegno. E poi nessuno fa da baby-sitter meglio di una zia spiritosa o uno zio divertente

TMT (ti.mamme team)

