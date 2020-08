Frutta e verdura di agosto

Consumare i prodotti locali e di stagione è una garanzia di rispetto dell'ambiente oltre che un modo per assicurarsi prodotti salutari e non trattati. Vediamo quali sono la frutta e la verdura disponibili nel mese di agosto. Ricche di vitamine A e C che aiutano le difese immunitarie, le ciliegie sono un frutto di stagione amato da bambini ed adulti. Grazie alle loro proprietà depurative, diuretiche e persino antireumatiche, le ciliegie aiutano il fegato ed anche la vista, e contribuiscono a perdere peso. Anche le albicocche sono amiche della salute di tutta la famiglia. Hanno effetto saziante e regolano le funzionalità intestinali e, grazie ai propri nutrienti, sono un prezioso alleato nella crescita dei bambini. Le prugne, note per le loro proprietà diuretiche e depurative, sono anche energizzanti e facilmente digeribili e, per questo, sono un'ottima alternativa per la merenda dei piccoli.

Discorso a parte per verdure ed ortaggi che, si sa, i bambini apprezzano meno. Ma trovando un modo invitante per servirle anche a loro, si può scegliere ancora tra gli ottimi prodotti di stagione. I cetrioli sono rinfrescanti e disintossicanti, le carote combattono l'obesità infantile e fanno bene alla vista, i fagiolini hanno proprietà depurative e dietetiche, le melanzane aiutano la digestione e riducono il colesterolo, i ravanelli, ricchi di vitamine e ferro, hanno proprietà depurative, La rucola ha un elevato potere rimineralizzante ed è utile contro anemia e diabete, aiuta a prevenire l'ulcera ed abbassa la pressione sanguigna. È inoltre consigliata durante la gravidanza contro le malformazioni del feto. Le zucchine, ricche di potassio e vitamine C ed E, sono ottime anche per i bambini tanto da essere tra i primi alimenti utilizzati per lo svezzamento dei neonati.

TMT (ti.mamme team)

