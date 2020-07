Etichetta sui pericoli dell'alcol in gravidanza: arriva l'obbligo in Australia

Le bottiglie di vino, birra e altre bevande alcoliche in Australia dovranno portare in evidenza un'etichetta in più colori con l'avvertenza sui pericoli dell'alcool durante la gravidanza. I ministri della Salute degli stati e territori hanno approvato la nuova etichetta multicolore, raccomandata dall'ente regolatore Food Standards of Australia and New Zealand, nonostante le preoccupazioni del settore per i costi.

L'etichetta ha un testo in nero, bianco e rosso che recita: "AVVERTENZA GRAVIDANZA: l'alcool può causare danno al tuo bebè per tutta la vita". Il ministro responsabile per la salute alimentare, Richard Colbeck, ha detto che il governo federale «è fortemente impegnato a introdurre etichette per bevande alcoliche di avvertimento alle donne in gravidanza di non consumare alcool, in modo da prevenire la sindrome alcolica fetale e altre patologie correlate al feto».

Il Ceo della Public Health Association of Australia, Terry Slevin, ha accolto con soddisfazione la decisione di introdurre «avvertimenti più forti e più visibili sui danni dell'alcool in gravidanza» che - ha detto - «proteggerà la salute e il futuro di migliaia di bambini australiani».

Il direttore di Alcohol Beverages Australia riferisce invece che il settore è «profondamente deluso» e che lo schema multicolore della nuova etichetta «impone costi sostanziali e non necessari ai produttori», aggiungendo che questi dovrebbero almeno poter scegliere il proprio schema di colori.

ats ans