Bambini bisognosi di (più) amore

Amore ed attenzione sono le basi per la crescita e lo sviluppo dei bambini, gli elementi che aiutano i più piccoli a migliorare sicurezza personale e stabilità emotiva. E l'aspetto fondamentale è la loro percezione dell'amore: al di là dei litigi e dei rimproveri è fondamentale che i figli si sentano davvero amati. Se un bambino si sente amato, infatti, crescerà equilibrato e sarà capace di relazionarsi correttamente con gli altri, capace di comprendere l'importanza di un gesto affettuoso e di un'accortezza verso gli altri. La vita frenetica, le inevitabili preoccupazioni, le troppe incombenze che si accumulano in una giornata possono costringere i genitori a trascurare involontariamente i bisogni emotivi ei bambini e questo, a lungo andare, ne comprometterà la crescita sana.

Come accorgersi se un bambino ha bisogno di più amore? Pignoleria, isolamento e frequenti cambiamenti di umore sono i segnali più tipici di una carenza affettiva. I bambini esigenti con se stessi, perfezionisti, tesi a non deludere nessuno nascondono un profondo senso di insicurezza emotiva e la loro paura è quella di perdere l'attenzione e l'amore dei propri genitori qualora dovessero sbagliare qualcosa. I bimbi con la tendenza ad isolarsi e con pochi amici manifestano una difficoltà ad interagire con gli altri causata da una profonda insicurezza causata dalla mancanza di sostegno e di incoraggiamento in casa. Rabbia e capricci sono il modo più evidente in cui i bambini chiedono attenzione da parte dei genitori, è una tattica con la quale manifestano di avere bisogno di coccole e gesti di affetto.

Non è necessario accontentarli con l'acquisto di un oggetto desiderato, perché basta un abbraccio in più o una carezza all'improvviso per gratificarli e rassicurarli. E non serve, ovviamente, soffocare i propri figli con moine ed attenzioni: l’importante è non cadere nella trascuratezza emotiva, involontaria ma pericolosissima visto che, come si legge sulla rivista Psychology Today, ha conseguenze che si manifestano anche in età adulta, con esasperati sensi di colpa, bassa autostima e facile arrendevolezza. Alla fine quello di cui hanno bisogno tutti i bambini è l’amore dei propri genitori e, per quanto possa sembrare ovvio e scontato, non sempre arriva loro nel modo migliore. In realtà, basta del tempo di qualità trascorso insieme ai propri figli, con un sorriso in più ed una mano sulla spalla per farli sentire al sicuro, amati e protetti.

