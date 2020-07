Il misterioso mondo dei neonati

Mamme non sorprendetevi, ma sappiate che non tutto quello che riguarda i neonati è di vostra conoscenza! Perché potremo amarli e curarli, ma i bebé saranno sempre un concentrato di sorprese e misteri. Sapevate, per esempio, che gli starnuti sono la tecnica più usata dai neonati per pulire le proprie vie respiratorie? Esatto quello che pensavate fosse un raffreddore e che vi ha mandato nel panico da neogenitore, era soltanto un modo del piccolo per liberare il suo grazioso nasino. Non solo! Vi siete preoccupate quando li avete visti mangiare famelicamente senza interruzioni neanche per respirare? Potevate star tranquille, perché quei fagottini profumati son capaci di respirare e deglutire contemporaneamente.

Inoltre: piangono senza lacrime perché i loro canali lacrimali sono ancora chiusi (non fanno finta!); hanno l'alito inodore perché sono privi di denti e quindi nessun rimasuglio di cibo può rimanervi incastrato, e la loro prima cacca, detta meconio, pur essendo molto scura, non puzza perché il piccolo non ha ancora i batteri intestinali. E per soddisfare anche il pancinismo, sappiate che i neonati possono farsi paura da soli, persino con le proprie urla, preferiscono le voci femminili, ma soprattutto hanno un olfatto sviluppatissimo (meno male visto che la vista si definisce dopo qualche mese dalla nascita!) che permette loro di capire anche al buio dove si trova la propria mamma.

