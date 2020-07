Crescere è sempre un bel gioco

Il gioco è sempre la strada migliore da seguire per sollecitare l'interesse ed il coinvolgimento dei bambini. Per questo anche stimolare lo sviluppo psico-fisico dei piccoli nei loro primi mesi di vita, passa attraverso il gioco con semplici attività da alternare al riposo nel lettino o nel box. Uno dei giochi più conosciuti, da fare con i pupazzetti preferiti, è quello del cucù settete, che diverte e spiega che ciò che non si vede non sparisce per sempre. Il piccolo potrà toccare il pupazzo nascosto sotto un lenzuolino e capire così che rimane lì anche se non è visibile.

In una sicura area comfort, creata con un materassino sul pavimento, si può fare un gioco utile per allenare il coordinamento dei movimenti del bambino. Mettere vicino al piccolo alcuni oggetti come un sonaglino, un gioco o qualcos'altro che possa anche mettere in bocca ed osservarlo mentre, per afferrarli, coordinerà i suoi movimenti allungando braccia e gambe. E poi, per favorire lo sviluppo del linguaggio, ci sono le canzoncine e le filastrocche: parole in rima cantate, o semplicemente recitate, accompagnate dai gesti semplici. Un esercizio utile anche per la sollecitazione sensoriale e motoria.

