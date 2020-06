I luoghi imperdibili da visitare quest'estate

Il coronavirus ci permette di riscoprire i posti più belli di casa nostra. Ecco i consigli di Augusta, di Mini Me Explorer, per passare una fantastica estate a casa nostra.

Quali sono i luoghi più belli in Svizzera da visitare insieme ai bambini?

«Visto che quest’anno saranno in molti a scegliere la Svizzera come meta per le vacanze estive, abbiamo pensato di proporre ai nostri lettori un elenco di attività (50 per essere precisi) da svolgere con i bambini suddivise per cantone. Ne abbiamo trovate veramente tante, da scegliere ovviamente in base anche all’età dei vostri bambini. Personalmente per i più piccoli consiglieri: una visita al Ballenberg nel Canton Berna, il Papillorama nel Canton Friborgo, il Tierpark in Canton Svitto, il Barryland in Vallese o ancora il Heidiland nel Canton Grigioni. Mentre per i più grandi proporrei attività come la visita ai vari ghiacciai che richiedono senz’altro più impegno fisico o la vista ai musei (come quello dedicato ai diritti umani della Croce Rossa a Ginevra, o quello sulla fabbricazione del vetro (Glasi) a Nidvaldo oppure ancora quello sul formaggio in Appenzello). Insomma c'é davvero l’imbarazzo della scelta…».

Quali sono i posti più belli che abbiamo in Ticino?

«Anche per quanto riguarda il Ticino non sapevamo più quali attività scegliere… ce ne sono così tante di cose da fare con i bambini! Per completare la lista ne abbiamo scelte soltanto quattro: la passeggiata ai laghetti della Val Piora e nella Valle Verzasca, la gita al ponte tibetano e la visita alla Swissminiatur, dato che si parla di Svizzera non poteva proprio mancare».

Per approfondire clicca qui