Tumore al seno e gravidanza

Gravidanza ed allattamento sono possibili dopo aver sconfitto un tumore al seno. Una delle malattie che incutono più paura in ogni paziente, oggi non rappresenta un limite al desiderio di maternità delle donne, indubbiamente grazie alla continua ricerca medico scientifica. Proprio i medici dell'Istituto europeo di oncologia, fondato in Italia da Umberto Veronesi, evidenziano la possibilità di una normale gravidanza qualche tempo dopo essere guarite da un cancro al seno, con allattamento dalla mammella non aggredita dalla malattia.

Ed allo stesso tempo sottolineano la mancanza di pericolosità di esami diagnostici tipo ecografia mammaria durante la gestazione, in caso di problemi sorti in questo periodo. La gravidanza, inoltre, non incide in alcun modo sulla possibilità di ritorno del tumore e non influenza minimamente la salute del nascituro. Queste ulteriori rassicurazioni arrivano dai risultati di uno studio condotto dai ricercatori italiani dell'Irccs Policlinico San Martino di Genova, presentati al congresso dell'American Society of Clinical Oncology, l'appuntamento mondiale più importante nella ricerca e la lotta al cancro.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram