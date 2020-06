Vietato chiamarlo solo genio!

Si chiama plusdotazione ed è la capacità cognitiva straordinaria che si manifesta con creatività, curiosità ed abilità superiori alla media. Nei bambini viene definita precocità intellettiva ed è spesso accompagnata da dissincronia, ossia una differenza tra lo sviluppo mentale, superiore per l'età dal soggetto, e quello emotivo. Questa disparità può essere causa di vulnerabilità psicologica, con tendenza ad isolarsi, ed è per questo che genitori ed insegnanti devono prestare la massima attenzione a tutti i segnali al fine di valorizzare la plusdotazione dei bambini evitando ogni percezione di diversità.

Il mondo dei piccoli cosiddetti gifted (dotati), infatti, è fatto di brillanti prove d'intelligenza superiore alla norma e di atteggiamenti di chiusura con i quali provano a difendersi dalle incomprensioni. Prima di tutto è bene far chiarezza eliminando le associazioni tra plusdotazione e disturbo da deficit di attenzione ed iperattività o genialità o Asperger: sono tutte realtà particolari, ma l'eccezionalità dei bambini plusdotati è un potenziale che richiede cura per non svanire. La plusdotazione, infatti, non è un tratto costante bensì una peculiarità che cambia con il tempo, permettendo di raggiungere risultati eccellenti se ben indirizzata, o di affievolirsi se trascurata.

Come aiutare i bambini plusdotati? Prima di tutto è importante provvedere alla loro serenità, sostenendo le inclinazioni personali ed aiutandoli a comunicare con i coetanei per non isolarsi. Se un baby gifted ama leggere, i suoi insegnanti potranno invitarlo a parlare in classe dei libri letti, così da coinvolgere i suoi compagni e condividere con loro la sua specialità. Sopra ogni cosa bisogna ricordare che un bimbo plusdotato non sopporta l'inattività, la noia e la mancanza di prove da affrontare, per tutto il resto è un bambino da valorizzare, spronare ed aiutare ad essere felice.

TMT (ti.mamme team)

