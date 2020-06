Bimbi in bici: che divertimento!

In principio ci sono i tricicli e le rotelle di sicurezza, ma via via che i pargoli crescono e perfezionano la tecnica d'uso, la bicicletta diventa strumento di tante avventure. Perché andare in bici è un'attività utile e dagli effetti straordinari per i piccoli, ma anche per gli adulti e la loro forma fisica. Andare in bicicletta per i bambini significa acquisire autonomia di movimento ed autostima, apprendere l'importanza delle regole e del loro rispetto, e poi aiuta l'equilibrio, favorisce una crescita sana e permette la scoperta dell'ambiente circostante.

L'importante è che i più piccoli imparino subito ad essere sempre attenti alle strade che percorrono in bici per evitare gli eventuali pericoli. È fondamentale che rispettino le norme stradali ed utilizzino le piste ciclabili o, se queste mancano, che si mantengano sulla destra della strada percorsa. Se anche i genitori amano andare in bici, essa diventerà un mezzo per spostarsi agevolmente e nel rispetto dell'ambiente. L'unica raccomandazione per mamma e papà è quella di avere tanta pazienza e di mettere da parte l'ansia da caduta quando insegnano ai propri figli ad andare in bicicletta.

TMT (ti.mamme team)

