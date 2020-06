Giocare con l'acqua senza paura di bagnarsi

Ci sono bambini che pur di giocare con l'acqua aiutano i papà a lavare l'auto così da potersi schizzare liberamente. Per assecondare i più piccoli in questo divertimento è possibile ideare con loro dei giochi da fare proprio con l'acqua, allo stato liquido e solido. Un'idea simpatica ed educativa è la vasca sensoriale da realizzare con contenitori di plastica da riempire con acqua e sabbia, pesci e cavallucci marini di gomma, conchiglie, sassi e legnetti: i bambini potranno spostare gli elementi e creare originali fondali marini. Con teli di plastica e nastro adesivo si possono realizzare materassini pieni d'acqua comodi e rinfrescanti da utilizzare sul balcone o in giardino.

Anche sul balcone di casa si può realizzare un piccolo fiume utilizzando della carta stagnola da stendere tra sassi e terriccio, ricreando anse e cunette e versando dell'acqua sul corso ricreato. Colorare l'acqua con le tempere e farla congelare in uno stampo per ghiaccio ed utilizzare i cubetti colorati per disegnare per un divertimento artistico e senza paura delle macchie. Oppure creare un percorso verticale con tubi e bottiglie nei quali far scorrere l'acqua: i piccoli si divertiranno e trascorreranno molto tempo osservando il liquido scivolare mentre i contenitori si svuotano per riempirli ancora ed ancora, senza mai annoiarsi.

