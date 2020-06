Le soluzioni ludiche per il pregrafismo

Scrivere è un istinto tutt'altro che silenzioso che già in tenera età stimola i bambini. I piccoli scarabocchiano, tracciano linee che diventano cerchi verso i 3 anni e cominciano a riconoscere le lettere un anno dopo. A 5 anni, poi, sono in grado proprio di scrivere le lettere ed alcuni brevi parole. Il loro scarabocchiare può essere soddisfatto e guidato con esercizi di pregrafismo, ovvero con attività che consentono ai piccoli di imparare a tratteggiare i primi segni, impugnando correttamente la penna e rispettando i margini del foglio. Queste prove di prescrittura permettono di allenare la coordinazione tra occhi e mani e migliorare l'orientamento grazie al rispetto dei margini che delimitano lo spazio.

Le attività più diffuse per favorire l'apprendimento della scrittura prevedono l'utilizzo delle tavole di pregrafismo comprendenti labirinti, disegni da tratteggiare e da colorare. Si tratta di esercizi fondamentali per lo sviluppo della motricità infantile che è alla base della scrittura e rappresentano il fulcro del percorso di apprendimento già nella scuola dell'infanzia. Il gioco, infatti, è il metodo migliore per il potenziamento del pregrafismo ed aiuta a sviluppare la motricità globale dei bambini con movimenti che coinvolgono tutto il corpo. Perché la coordinazione dei movimenti non riguarda solo le manine e gli occhi, ma serve anche all'acquisizione del concetto di spazio in orizzontale e verticale.

Ovviamente tutta l'attività di prescrittura non si basa solo su linee da tracciare e disegni da colorare entro i margini. A questi esercizi si aggiungono anche i giochi grafici: le schede che raffigurano animali ed i loro alimenti messi alla rinfusa sono un esercizio più stimolante per i piccoli che tracceranno una linea per congiungere il coniglietto e le carote, per esempio, divertendosi anche a riconoscere le figure. La fantasia dei bambini è una risorsa preziosa da utilizzare per rendere il loro sviluppo cognitivo un percorso avvincente, sfruttando gli stimoli della quotidianità e coinvolgendo i piccoli apprendisti in modo davvero costruttivo.

TMT (ti.mamme team)

