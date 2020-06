Il lockdown ha peggiorato l'obesità nei bambini

Il lockdown ha peggiorato lo stato di salute dei bambini, influenzando negativamente dieta, sonno e attività fisica in chi già aveva problemi di obesità. Lo dimostra una ricerca dell'università di Buffalo, pubblicata sulla rivista Obesity e condotta in collaborazione con Angelo Pietrobelli, dell'università di Verona, su 41 bambini sovrappeso durante la quarantena nella città veneta tra marzo e aprile.

Rispetto all'anno precedente infatti si è visto che hanno consumato un pasto in più e dormito mezz'ora in più al giorno, aggiunto 5 ore passate davanti ad uno schermo (di tv, cellulari o computer), e aumentato di parecchio il consumo di carne rossa, bibite zuccherate e cibo spazzatura. L'attività fisica invece è calata di oltre due ore a settimana mentre non è cambiata la quantità di verdure mangiate.

«Gli effetti della pandemia da Covid-19 vanno oltre l'infezione virale - commenta Myles Faith, coautore dello studio - Bambini e adolescenti con problemi di obesità si sono trovati in isolamento, una situazione che crea un ambiente sfavorevole al mantenimento di stili di vita sani». Di solito bambini e adolescenti prendono peso durante le vacanze estive. «L'ambiente scolastico offre struttura e routine tra pasti, attività fisica e sonno, tre fattori fondamentali dello stile di vista per il rischio di obesità», continua Faith.

Dallo studio è emerso il cambiamento in negativo sul comportamento dei bambini obesi, con un peggior controllo del peso durante la permanenza a casa. «A seconda della durata del lockdown, i chili presi in più potrebbero non essere persi facilmente e contribuire all'obesità in età adulta, se non saranno ripresi i comportamenti più sani - continua Faith - Questo perché l'obesità in età infantile e adolescenziale tende a lasciare una traccia nel tempo che dura fino all'età adulta». Secondo i ricercatori bisognerebbe quindi considerare gli effetti dannosi del lockdown sull'obesità e valutare programmi di telemedicina per incoraggiare le famiglie a mantenere stili di vita sani durante questo periodo.

ats ans