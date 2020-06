Il paniere delle delizie di giugno

Il mese di giugno porta con sé atmosfere colorate e profumate e, nonostante la prudenza necessaria in questa fase post emergenza covid-19, ci si può regalare qualche momento di spensieratezza e divertimento anche con l'alimentazione. Magari organizzando qualche frutta party soprattutto per i bambini. È questo infatti il momento di gustare ciliegie e fragole e tutti i frutti arancioni che offre la stagione. In questo periodo, infatti al mercato si trovano albicocche e pesche, che proteggono la pelle dal sole e dagli effetti nocivi dell'invecchiamento, insieme al melone retato e cantalupo, ricchi di vitamine A e C, facendo attenzione a sceglierli sodi, non troppo profumati e dalla buccia sana.

Questi frutti molto dissetanti sono invitanti e golosi anche per i più piccoli, e sono ottimi per la merenda con un importante apporto di fibre e vitamine. Per una corretta alimentazione, anche la verdura gioca un ruolo fondamentale, si sa, ed il mese di giugno propone una buona scelta di ortaggi da consumare in diversi modi, prestando attenzione a non sprecare le loro proprietà nutritive. Zucchine e melanzane, tipiche del periodo, sono ricche di fibre, minerali e vitamine che scelte in misura medio piccola risultano più saporite. Via libera anche ai cetrioli ottimi per la dieta perché poveri di calorie, ma ricchi di acqua e sali minerali come il potassio utilissimi nella stagione calda.

Da questo mese e per tutta l'estate, si trovano anche i fagiolini verdi, facilmente digeribili ed importanti per il loro apporto di manganese, fibre e vitamina B6 utile per la salute di adulti e bambini poiché aiuta la formazione di globuli rossi, la funzionalità del sistema immunitario e la sintesi della serotonina che regola il sonno, l'umore, l'appetito e la memoria. Trattandosi di frutta e verdura gustose e colorate, non sarà difficile proporle anche ai bambini in frullati e macedonie o come contorni gustosi e leggeri, invitanti anche nelle giornate più calde.

