I papà single che diventano singolari

Alla base c'è il principio dell'essere un buon padre ed intorno ad esso ruota anche l'opzione del papà single. Perché se in coppia i ruoli e le responsabilità si dividono e si bilanciano, in un rapporto esclusivo genitore-figlio la situazione è evidentemente spostata su un unico piano. Quindi ogni papà single si ritrova ad affrontare esattamente le stesse situazioni di una mamma sola, oberato dalla stessa mole di incombenze ed afflitto dagli stessi timori. Organizzazione, presenza e divertimento sono le regole del ruolo. Essere da soli si trasforma da condanna ad opportunità per imparare a fare affidamento sulle proprie capacità, rimanendo se stessi.

In nessuna situazione un papà single può sostituire la mamma, farà il papà e sarà per i propri figli una guida ed un riferimento. Ovvero assicurerà ai propri pargoli la sicurezza del ruolo a loro più utile. Lavoro e famiglia saranno sempre i due ambiti più impegnativi e, soprattutto all'inizio, difficili da conciliare, per questo servirà un'ottima organizzazione quotidiana che non trascuri anche i momenti di gioco da condividere con i piccoli. Sono questi i frangenti che permettono di sciogliere le tensioni ed avviare dialoghi spontanei, senza cambiare ruolo. Non si diventa amici, ma si instaura un rapporto di confidenza e complicità che renderà il papà figura da rispettare ed alla quale rivolgersi senza remore.

Vietato cedere ai sensi di colpa che spuntano per i «no» detti ai figli, pena la trappola dell'imperatore. Assecondare ogni desiderio del piccoli, infatti, li trasforma in imperatori viziati, miniature di dittatori che da grandi non sapranno integrarsi nella comunità. Sul sito Red Trycicle spicca la testimonianza del musicista John Allan alle prese con la propria esperienza di padre single, descritta come il primo giorno di lavoro in un luogo sconosciuto. La sua testimonianza scivola tra risate a denti stretti e sorrisi pieni d'amore, difficoltà e scoperte, nella crescita quotidiana di un legame che diventa speciale e trasforma un papà single in un genitore unico e singolare.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram