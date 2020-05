La curiosità che aiuta a crescere

Scoprire , esplorare e, quindi, conoscere, combattere la noia e superare le difficoltà sono alcune delle conseguenze positive dell'essere curiosi. Ed una peculiarità dei bambini che aiuta anche gli adulti a vivere con passione, senza abbandonare i propri sogni. Esercitare la mente ad essere curiosa serve anche a non rimanere impantanati in convinzioni inutili oltre che a sentirsi spronati ad ideare qualcosa di totalmente nuovo. Per questo è fondamentale che i genitori guidino i propri piccoli ad essere curiosi, aiutandoli, così, a sviluppare autonomia e creatività, ma anche fiducia in se stessi.

Il metodo Montessori torna in soccorso di mamma e papà suggerendo attività utili a stimolare la mente dei bambini: impastare acqua e sabbia, perché la manipolazione sviluppa le facoltà sensoriali, per esempio, e poi travasare la terra, piantare dei semi, rastrellare, ma anche guardare l'attività delle formiche, osservare in sicurezza le api. Bisogna catturare l'attenzione dei piccoli e proporgli un'attività interessante per poi invitarli a replicarla in autonomia anche lasciandoli liberi di scegliere eventuali alternative al procedimento, permettendo loro di dare libero spazio alla curiosità ed al desiderio di sperimentare e scoprire. Il metodo Montessori punta molto sullo sviluppo dell'autonomia del bambino e sottolinea che, stimolando la sua curiosità, si raggiunge anche questo importante obiettivo.

I genitori devono favorire le attività dei figli, mettendoli a proprio agio e lasciandoli liberi di appropriarsi di tutti gli elementi a disposizione per «farli propri». Osservando i piccoli nell'esercizio della loro curiosità, durante il gioco e le sperimentazioni, gli adulti possono anche comprendere cosa serva per il loro sviluppo, indirizzandoli discretamente a «far da soli» ed a prendere iniziative, aiutandoli a costruire basi importanti per il proprio futuro. I suggerimenti montessoriani valgono per tutti i bambini, compresi i portatori di handicap per i quali si ricreano le condizioni più indicate alle personali necessità.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram