Il bon ton del make up

La bellezza di una donna è eleganza e personalità in equilibrio, senza esagerazioni di rossetto e mascara. Truccarsi è bello, utile e piacevole e se il tempo di una mamma è sempre poco, quello di una donna reclama, comunque, spazio per non soccombere alla sciatta semplicità di chi si trascura. Perché «semplice è bello», ma non tutti i giorni sono uguali ed, a volte, bisogna aiutarsi con un buon correttore per ridurre i segni di una notte accompagnata dai pianti del piccolo di casa.

Per le make up addict la raccomandazione è: limitarsi al necessario e non esagerare. Le tecniche di trucco ed i prodotti in commercio sono tanti, ma non bisogna usarli tutti! Un naso sottile non avrà bisogno del contouring anche se il metodo, che gioca con luci ed ombre sapientemente ricreate, dovrebbe applicarsi su tutto il viso. Struccarsi prima di andare a letto, curare l’idratazione della pelle e no a prodotti vecchi sono le basi del giusto make up. Poi, vietati correttore troppo chiaro, terra abbronzante su tutto il viso e fondotinta troppo dorato.

Orribili i grumi di mascara, figli di troppi passaggi di prodotto, e le righe troppo grandi di eye-liner. Stop a: rossetti opachi su labbra secche, per evitare l’effetto moquette di pellicine colorate; e niente contorno labbra disegnato con una matita più scura del rossetto e lipstick applicato oltre il profilo della bocca per ingrandirla. Nota bene: o si truccano gli occhi oppure le labbra; l'ombretto va sfumato per evitare macchie di colore; le finiture illuminanti non si applicano sulla pelle tendente al lucido e per le sopracciglia, niente definizione esagerata. Per non sbagliare, «prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa», come diceva Coco Chanel!