Daltonismo bambini: come scoprirlo

Forse non conosce ancora i colori oppure ha l'estro creativo dell'artista futurista: quando i bambini «sbagliano» la scelta dei colori nella realizzazione di un disegno raffigurante un albero o il mare, si pensa subito a questo. In realtà potrebbe esserci un'altra causa: il daltonismo. Nulla di grave: la vista funziona correttamente ed il disturbo non è progressivo. Si tratta solo di abituarsi all'idea che il piccolo ha difficoltà a distinguere i colori rosso, blu, verde e violetto, insieme alle loro sfumature.

Tendenzialmente si tratta di un problema di origine genetica e, raramente, è causato dalla prolungata assunzione di alcuni farmaci. In caso di sospetti sarà opportuno l'intervento di uno specialista che potrà appurare il disturbo, in modo semplice e competente, per poi aiutare i genitori a spiegarlo al bambino. Sarà utile informare gli insegnanti del problema ed insieme bisognerà aiutare il piccolo a recuperare il senso di sicurezza, trasformando il suo daltonismo in un aspetto di originalità.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram