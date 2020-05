Bellezza artificiale, risultato naturale

«Son tutte belle le mamme del mondo quando un bambino si stringono al cuor!» recita una vecchia canzone, evocando un'immagine piena di tenerezza. Ma non contente di questa bellezza poetica, molte mamme scelgono di fermare o migliorare la propria avvenenza con qualche magia operata a suon di bisturi e ritocchini, ma soprattutto al grido di naturalezza prima di tutto. È questa la nuova frontiera della chirurgia estetica, alleata delle donne di ogni età che preferiscono intervenire per rimodellare o semplicemente correggere alcuni tratti della propria fisicità. Se l'idea che avete della medicina estetica è quella fatta di labbra a canotto e seni esplosivi, dovete fare un passo avanti lasciandovi incuriosire dai progressi fatti in materia.

Perché un viso dai contorni ridefiniti ed una silhouette rimodellata possono essere risultati in apparenza naturali e, soprattutto, duraturi. Gioiscano le mamme che vedono i propri figli crescere e le proprie rughe farsi più marcate: ormai è possibile levigare i segni del tempo senza sentirsi in colpa per aver stravolto il proprio corpo o, peggio, senza riconoscersi allo specchio perché il ritocchino è stato tutt'altro che invisibile. Gli interventi con la pelle tirata dietro le orecchie e le iniezioni che paralizzavano le espressioni facciali sono ormai un brutto ricordo, perché il desiderio di sentirsi più giovani ormai sposa la filosofia di trattamenti delicati ed efficaci.

Via libera al freddo per rimodellare il fisico appesantito ed ai filler che sostituiscono il bisturi per ridefinire il viso. I risultati pare siano garantiti sin dal primo trattamento e promettono di durare nel tempo. Una prospettiva golosa e poi, ve le immaginate truppe di mamme senza un filo di grasso o una zampa di gallina, naturalmente perfette anche se non hanno neanche il tempo di usare il burro cacao? E se la medicina estetica può farci sentire a nostro agio, nonostante il passare del tempo, ben venga... l'hanno sempre detto che a volte un paio di tette rifatte è più efficace di un percorso in psicoterapia.

TMT (ti.mamme team)

