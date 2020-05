Moda sostenibile per tutta la famiglia

La sostenibilità ambientale ormai va di moda, e la moda insegue la filosofia green, inutile negarlo. Tanti abbracciano uno stile di vita ecofriendly cercando le risposte più giuste per scelte perfettamente aderenti ad un corretto sviluppo sostenibile: dall'alimentazione ai trasporti passando per l'abbigliamento. Una buona cosa a vantaggio della salute nostra e del pianeta, considerati i criteri di economicità ed etica che segue. Proprio per il trend della moda sostenibile, molti brand, attenti alla aspettative dei clienti, optano per idee a basso impatto prediligendo il riciclo dei materiali o le iniziative ecologiche.

L'importante è non farsi ingannare da una sensibilità ambientale solo apparente. Quindi, se avete deciso di perseguire la strada della sostenibilità ambientale anche con gli indumenti di mamma, papà e pargoli, è bene che abbiate le idee chiare. In rete è possibile procedere alla selezione per tutta la famiglia di marchi sostenitori di riciclo e commercio equo e solidale, emancipazione femminile e vegan. Per destreggiarsi tra le varie offerte con la certezza di trovare brand realmente ecofriendly si possono utilizzare le parole chiave nelle proprie ricerche.

Vediamo quelle più utilizzate. Repreve è la fibra ottenuta dal riciclo delle bottiglie di plastica; econyl è il nylon riqualificato ottenuto da reti da pesca e materiali vari recuperati in mare; e poi, teneel che è il marchio utilizzato per indicare la produzione di Lyocell e Modal, tessuti artificiali ottenuti dalle piante di eucalipto e faggio; e cotone organico da coltivazioni biologiche. Una scelta ecologica anche per l'abbigliamento è sicuramente un grande aiuto per l'ambiente, visto che contribuisce a ridurre l'enorme quantità di emissioni di anidride carbonica dell'industria tessile.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram