I nonni e il loro prezioso ruolo

Da giugno il ciclo di incontri gratuiti “Un’ora parliamo di …”, proposto dal Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera, Associazione Cantonale Ticino, si svolgeranno sotto forma di videoconferenze, così da consentire a tutti gli interessati, genitori e non, di partecipare in totale sicurezza.

In questo particolare momento storico in cui le scuole sono state chiuse e ora sono riaperte in modo parziale, in cui i genitori hanno ripreso il lavoro ed alcuni non l’hanno mai smesso, il compito dei nonni si è colorato e si colora di particolare importanza. Durante l’incontro online, programmato per mercoledì 10 giugno dalle 20.00 alle 21.00, si rifletterà sulla ricchezza della relazione tra nonni e nipoti, un’esperienza di un amore senza riserve, che influisce profondamente sui diversi aspetti dello sviluppo della personalità del bambino.

La serata sarà condotta dalla dottoressa Emanuela Iacchia, psicologa dell’età evolutiva.

La partecipazione è gratuita. Per questioni organizzative è necessario confermare la propria presenza: info@crs-corsiti.ch, 091 682 31 31.

L'incontro è organizzato grazie al sostegno del Dipartimento della Sanità e Socialità del Canton Ticino.